يحرض على التحرش.. جدل حول إعلان عمرو دياب الجديد لإحدى السيارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للفنان المصري عمرو دياب، بسبب إعلان لسيارة من صناعة شركة “سيتروين” اعتبروه يحرض على التحرش.

وفي التفاصيل، يظهر الفنان عمرو دياب في مقطع فيديو إعلاني لسيارة “ستروين” أطلق بمطلع شهر ديسمبر الجاري، وهو يقود السيارة، ومن ثم تمر فتاة أمامه فجأة، فيقف قبل أن يصدمها، ويلتقط لها صورة عن طريق ميزة تحويها السيارة في إحدى مرافقها، ومن ثم يظهر في الإعلان أن الفتاة معه في السيارة، واستطاع التعرف إليها.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو الإعلاني هذا، وتباينت الآراء حول طريقة الإعلان، ومنهم من اعتبره أنه “يحرض على التحرش”، والبعض اعتبره “مسيئا”.