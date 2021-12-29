فن ومشاهير

يحرض على التحرش.. جدل حول إعلان عمرو دياب الجديد لإحدى السيارات

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للفنان المصري عمرو دياب، بسبب إعلان لسيارة من صناعة شركة “سيتروين” اعتبروه يحرض على .

وفي التفاصيل، يظهر الفنان عمرو دياب في مقطع فيديو إعلاني لسيارة “ستروين” أطلق بمطلع شهر ديسمبر الجاري، وهو يقود السيارة، ومن ثم تمر فتاة أمامه فجأة، فيقف قبل أن يصدمها، ويلتقط لها صورة عن طريق ميزة تحويها السيارة في إحدى مرافقها، ومن ثم يظهر في الإعلان أن الفتاة معه في السيارة، واستطاع التعرف إليها.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو الإعلاني هذا، وتباينت الآراء حول طريقة الإعلان، ومنهم من اعتبره أنه “يحرض على التحرش”، والبعض اعتبره “مسيئا”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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