أول تعليق من أحمد السقا على تصريحات زوجته عن علاقتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الفنان المصري أحمد السقا خلال حلوله ضيفاً على برنامج “ABtalks” الذي يقدّمه الإعلامي أنس بوخش، على تصريحات زوجته عن انفصالهما مرتين في أحد لقاءاتها التلفزيونية، قائلاً: “المشاكل جزء لا يتجزأ من الحياة الزوجية وإلا يصيب الخلل العلاقة الزوجية ولكن مع وجود الحب ورصيد من المشاعر تستمر الحياة ولا يحدث الانفصال”.

وأضاف: “زوجتي لها الفضل في استمرار زواجنا 22 عاماً، وهي أكثر إنسان جدع معي… كما أن الثقة وتحمل الآخر وقت غضبه والعاطفة هي الأساس. أنا ممكن أفني حياتي علشان مراتي وأولادي وممكن أموت علشانهم معنديش أي مشكلة خالص”.

وكشف السقا خلال اللقاء: “تعرضت للموت نحو ست مرات كان آخرها العام الماضي عندما انقلبت سيارتي على الطريق الصحراوي ولكن الله نجاني ولم أصدّق بعدها أنني ما زلت على قيد الحياة”. وأضاف: “لا أستسلم ولكنني لا أعاند القدر ومؤمن بشدة بأن كل شيء بيد الله”.

واستطرد السقا بالقول: “كنت طفلاً شقياً للغاية، وكان والدي يعاملني مثل الأصدقاء، أما والدتي فلا تزال تعاملني كطفل حتى الآن”.

وتابع: “أنا لست شخصاً عصبياً بل تتسم شخصيتي بريتمها السريع وطول البال والصبر، كما أنني عاطفي للغاية”.

واختتم السقا حديثه بالقول: “أحاول أن أكون شجاعاً قوياً ومقداماً، ولكنني أصبحت شرساً للغاية في التجاوزات المتعلقة بالتقاليد مثل الأرض والعرض، لكن اكتسبت صفة النبل من تعاملي مع الخيل… لا أحب أن أنظر الى نفسي في المرآة لأن كل عين تراني بصورة مختلفة، وأتمنى أن يحظى الجميع بصفة الخلق كي تصبح الحياة أجمل وفيها تفاؤل”.