الموت يفجع الفنان جوليا بطرس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فقدت اليوم الفنانة اللبنانية جوليا بطرس والملحن زياد بطرس والمخرجة صوفي والدتهم ماري مومجيان بعد خسارة والدهم خليل بطرس قبل نحو سنتين.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها في الثالثة من بعد ظهر غد الخميس في كاتدرائية القيامة في قرنة شهوان، وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداء من الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساء.

من أسرة موقع بتجـرد نتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى الفنانة جوليا بطرس وعائلتها، راجين من الله يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.