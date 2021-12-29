شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حفلات للأوبرا ليلة رأس السنة فى القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر العام الجديد بثلاثة حفلات تقام فى القاهرة والاسكندرية وتبدأ جميعها فى الثامنة مساء الجمعة 31 ديسمبر .

يقدم المسرح الكبير أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو اليونانى ڤازيليس تسياتسيانيس ومشاركة السوبرانو النمساوية بيرجيتا سيمون مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا چيڤينيريا يتضمن مجموعة من الاعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منهم شتراوس ، ليهار ، كالمان ، ويعاد تقديم الحفل فى مساء الليلة التالية الاول من يناير على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى ويأتى ضمن سلسلة كلثوميات ويحييه غاده آدم ورحاب عمر ويتضمن اعمال إنت الحب ، أغدآ ألقاك ، الحب كله الى جانب مختارات من أجمل ما غنت أم كلثوم إعداد قائد الحفل المايسترو صلاح غباشي

ويحتضن مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " حفلا ضمن سلسلة كوكب الشرق ويقوده المايسترو الدكتور مصطفى حلمى ويحييه المطربات سهيلة بهجت ، مروة حمدى ، إيمان عبد الغنى والعازفان الدكتور ماجد سرور ( قانون ) وإيهاب صبحى ( كمان ) ويتضمن برضاك يا خالقى ، عن العشاق ، ما دام تحب ، الرضا والنور ، على بلد المحبوب ، دارت الايام ، غنى لى ، امل حياتى ، سيرة الحب الى جانب موسيقى بعيد عنك وكوكتيل بعنوان عزيزى عبده صالح .