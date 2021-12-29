شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام توجه رسالة حب لـ أنغام: مطربة مصر العظيمة تبقى أختى أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة الإماراتية أحلام، رسالة حب لصديقتها النجمة أنغام، مؤكدة أنها تنتظر عرض حلقة أنغام مع أبلة فاهيتا ليلة رأس السنة، ونشرت أحلام برومو الحلقة عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:"بنستناكي طول العمر انتي عارفة أن مطربة مصر العظيمة تبقى أختى أنا".



أحلام

تحل النجمة أنغام ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا فى أول حوار تليفزيونى لها منذ فترة طويلة.

وخلال الحلقة التى تعرض ليلة رأس السنة على شاشة قناة on تستقبل النجمة أنغام العام الجديد بصبحة أولادها عمر وعبد الرحمن وتكشف مزيدا من الأسرار عن حياتها الشخصية وأقرب أصدقائها من الوسط الفنى وعلى رأسهم شيرين عبد الوهاب وكواليس عزومات الفسيخ التى تجمعهما بشكل مستمر.

وتحدث عمر وعبد الرحمن عن مزايا وسلبيات أنغام والأطباق التى تجيد إعدادها وخاصة الأرز والمكرونة والأسباب التى تدفعها لعدم الظهور فى أماكن السهر بالساحل الشمالى مثل باقى الفنانين.

وخلال الحلقة تظهر أنغام بشكل مختلف عن كل حوارتها السابقة وتغنى "اه لو لعبت يا زهر" للمطرب الشعبى أحمد شيبة و"دورك جاي" لمغنى الراب ويجز، وترقص التانجو، كما تكشف عن كواليس الدويتو الأخير الذى جمعها بالنجم اللبنانى وائل كفورى، ورأيها فى أغانى المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.