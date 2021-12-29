شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مغازلة جورجينا له.. ياسر جلال: مليش أى صفحات على السوشيال ولن يكون لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئ النجم ياسر جلال بصفحة مزورة تحمل اسمه على موقع تبادل الصور إنستجرام، تنشر صورة له من شخصية رحيم التى قدمها في مسلسل يحمل نفس الاسم، لتقوم صفحة باسم عارضة الأزياء والممثلة الأرجنتينية العالمية جورجينا صديقة اللاعب العالمى كريستيانو رونالدو تعلق له على الصورة مغازلة إياه:" إنها حقاً بدلة رائعة جدا..أشبه بـ جيمس بوند".

صفحة مزورة تحمل اسم ياسر جلال

من جانبه قال النجم ياسر جلال لـ"الخليج 365"، إنه ليس له أي صفحات على مواقع السوشيال ميديا المختلفة "فيس بوك وإنستجرام وتويتر"، موضحا أنه لا يجيد استخدامها وليس لديه وقت للتفاعل من خلالها على الإطلاق ولن يكون له حتى في المستقبل، فضلا عن عدم ميوله للظهور الإعلامى كثيرا.

وأضاف جلال، أنه ليس لديه الوقت الكافى كى يتفاعل مع جمهوره الحبيب عبر وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، حيث يقضى كل وقته في دراسة الأدوار التي يقدمها بالإضافة إلى ممارسة رياضته المفضلة بشكل يومى للحفاظ على لياقته البدنية، بالإضافة إلى الجلوس مع أسرته وأبنائه".

يذكر أن النجم ياسر جلال خاض موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ضل راجل"، وحقق نجاح كبير للغاية من خلاله، وشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين منهم نيرمين الفقى وأنعام سالوسة وأحمد حلاوة ورنا رئيس ومجدى فكرى ومحمد عادل وعصام السقا وآخرون، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.