شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى:وافقت على فيلم "الكاهن" بدون تردد ولدى عروض أفلام ومسلسل ومسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم الكبير حسين فهمى، عن إعجابه بسيناريو فيلم الكاهن مما جعله يتحمس للمشاركة في الفيلم.

وقال حسين فهمى، خلال العرض الخاص لفيلم الكاهن:" لما جالى الورق طبعا عجبنى جدا عثمان أبو لبن مخرج متميز مخدش منى وقت أنى أوافق الموضوع مهم جدا أن كلنا نشوفه بيكلم عن عالم انهاردة و العالم اللى بيتحكم في العالم موضوع مهم أوى أن إحنا نتفرج عليه وأنى أكون مشارك في العمل ده".

وأضاف حسين فهمى:" الموضوع مهم و الشخصية ممتعه أنى أقدمها و طول عمرنا حولينا مؤامرات و العالم كله حوليه مؤامرات، وفى عام 2022 لدي عروض أفلام ومسلسل و مسرحية كوميدى".

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم