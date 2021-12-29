شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة أمير المصرى تكشف كواليس دعمهم له حتى أصبح ممثل عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عائلة الفنان أمير المصرى، عن كواليس دعمها له حتى أصبح ممثل عالمى حائز على عدد من الجوائز الهامة.

وقال أحمد المصري والد أمير، :"أمير كان ولد خجول وهو صغير والدته لاحظت ده وبدأت تدخله في أنشطة كتير في المدرسة و و ورش تمثيل و لما خلص ثانوية عامة قرر دراسة دراما، و أنا و والدته عندنا فلسفة أن الولاد يختاروا اللى عاوزينه و هو حب التمثيل و مبسوط فيه بنشجعه".

كما قالت والدته:" وهو عنده 5 سنين وهو في ورش ولما عمر الشريف شاف أمير في فرنسا قالى ده شبهى و أنا صغير و أنا شوفت تعبه و جهده من وهو صغير و اشتغل مسرح كتير وهو اللى أسس شخصيته ودائما احنا مخلينه محافظ على الهوية المصرية حتى لو هو اتولد بره ".

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم