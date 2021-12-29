أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لوالده الراحل: "يارب تكون مبسوط وراضي عني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الشاعر أيمن بهجت قمر، عن سعادته بعودة ذكر اسم والده بهجت قمر في مسرحية "في نص الليل"، حيث أنها من عالم الراحل، وتُعرض في موسم الرياض.

ونشر قمر، بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّق: "احتفاء الناس باسمه مفرحني وحاسس إن روحه حواليا.. الله يرحمك يا بابا يارب تكون مبسوط وراضي عني".

وأضاف: "أنت مالحقتش تعمل فرقة باسمك والحمد لله إني لحقت أعملهالك.. بحبك يا بهجت يا قمر".

مسرحية "في نص الليل" بطولة غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، إنتاج شركة ABK media Bahgat kamar.