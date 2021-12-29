أحمد السقا: الشهرة لا تزعجني.. وهذه أسعد لحظة في حياتي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان أحمد السقا، إن الشهرة لا تزعجه، ويحمد الله عليها، مضيفا: "عايزة طاقة وجهد عصبي، ولكن الجمهور ده راس مالي".

أضاف السقا، خلال حواره ببرنامج "ABtalks" مع أنس بوخش: "أنا مبحبش أقف قدام المرايا، مبحبش أشوفني"، لافتا إلى أنه يفضل اللون الأسود، لأنه يمنح الإنسان الوقار، بالإضافة لأنه يفيد في الطوارئ.

وحول الموت؛ قال: "الموت حق وليس شر، وأحسن معرفش ميعاد وفاتي، لكن معنديش مشكلة أعرف موعد موتي، على الأقل الفترة الأخيرة من حياتي أعمل لأخرتي أكتر".

وأشار إلى أنه متزوج من الإعلامية مها الصغير، منذ 22 عاما، مضيفا: "أي بيت في الدنيا بيحصل فيه مشاكل، بس في خط رفيع طول ما هو متقطعش يبقى الأطراف دي مش هتقدر تبعد عن بعض".

وحول أسعد لحظة في حياته؛ قال: "لما الناس بتقولي برافو على شغل أنا عامله بحمد ربنا أوي وببقى مبسوط أوي، لما أكون سبب في إسعاد الآخرين على مستوى شغلي أو الحياة".

يذكر أن أخر أعمال أحمد السقا، مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة، في رمضان 2021.