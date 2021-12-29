ما هو حلم محسنة توفيق الذي حققه خيري بشارة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في طفولتها كان الغناء أولى مواهب الفنانة محسنة توفيق، التي تعرف طريقها للظهور، وهي مازالت في تلميذة في مدرسة إبتدائية، وقبل خمس سنوات من رحيلها حققت الحلم، وغنت ولكن العمل الذي شاركت به، لم يرى النور.

ومع حلول الذكرى 82 لمولد الفنانة الراحلة محسنة توفيق، إذ ولدت في مثل هذا اليوم 29 ديسمبر عام 1939، نكشف ماذا قالت عن علاقتها بالغناء.

الفنانة محسنة توفيق خلال ظهورها عام 2012 في برنامج "يسعد صباحك"، كشفت أنها في طفولتها تشارك بالغناء فقط في مدرستها، وبالصدفة رشحها مدرس اللغة العربية للمشاركة كدوبليرة في عرض مسرحي، ومع حماسها وبعد التدريب في المنزل مع شقيقتها، نجحت في اليوم التالي في جذب انتباه المدرس، ومنحها بطولة المسرحية.

يا دنيا يا غرامي

بعد سنوات من مشوار فني حافل، وتحديدا في عام 2014، عادت الفنانة محسنة توفيق إلى الغناء، وهو ما كشف عنه المخرج خيري بشارة، إذ نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو من أحد مشاهد مسلسل "أهل إسكندرية".

وظهرت الفنانة الراحلة محسنة توفيق في المشهد، وهي تقدم أغنية "يا دنيا غرامي"، بينما يتولى الفنان أسامة عباس العزف على البيانو، وشاركهم الظهور الفنان هشام سليم.

وسام وتكريم

عام 1967 حصلت الفنانة الراحلة محسنة توفيق على وسام العلوم والفنون من الرئيس جمال عبد الناصر، وفي عام 2013 نالت جائزة الدولة التقديرية عن مشوارها الفني.

وقبل رحيلها عام 2019 كرمت الفنانة الراحلة عن مجمل أعمالها في مهرجان أفلام المرأة بأسوان، وقالت في ندوة تكريمها: "أنا مدينة لشعب مصر بوقوفي هنا".

الفنانة الراحلة محسنة توفيق قدمت حوالي 80 عمل فني، منها أفلام "العصفور"، و"إسكندرية ليه"، و"وداعا بونابرت" مع المخرج يوسف شاهين، وكذلك "الزمار"، و"البؤساء"، إلى جانب مجموعة من المسلسلات، ومنها "ليالي الحلمية"، و"أم كلثوم"، و"الوسية"، و"اللص والكلاب"، وأخر أعمالها مسلسل "أهل إسكندرية".

ورحلت الفنانة محسنة توفيق عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراع مع المرض في مايو 2019.