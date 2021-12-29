المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين يكشف مفاجأة حول فيلم "سعاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد المحامي حسام لطفي المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، والذي يدافع عن المنتج مارك لطفي في أزمة فيلم "سعاد" المتداولة حاليا، أنه لا يوجد أي أساس أو سند قانوني للإدعاء أن موكله انتحل صفة مؤلف الفيلم.

أضاف لطفي، في بيان صادر عنه، أنه "قُضي من محكمة الإستئناف بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية التي رفعها مؤلف الفيلم، وثابت في سجلات نقابة المهن السينمائية والرقابة على المصنفات السينمائية أسماء المؤلفين في لوحة العمل، وهما آيتن أمين ومحمود عزت، فأين المخالفة أو الخطأ؟".

تابع: "الخلاف ومنذ البداية يستهدف وضع اسمه كمنتج شريك بدلا من أن يكون منتج، وهو مخالف لكل بنود التعاقد وخلاف كل ما تم الاتفاق عليه منذ بداية العمل في الفيلم منذ خمس سنوات".

استكمل: "تلك الحملة الإعلامية من جانب شركائه الغرض منها إجباره على النزول عن حقه كمنتج ليذكر اسمه في ذيل المنتجين الشركاء، والإخلال بنسبته القانونية من الشراكة في الفيلم".

اختتم: "وقد التزمنا من جانبنا الدفاع عنه لأنه صاحب حق بلا شك، ولكننا تجنبنا تحريك أي دعاوى ضد الشركاء في الفيلم من منطلق الحرص على سمعة الفيلم وكل المشاركين فيه".

وبدأت أزمة فيلم "سعاد" المُؤجّل عرضه إلى الآن، حينما أعلن مؤلف الفيلم محمود عزت عن إزالة سينما زاوية لبوسترات الفيلم بسبب عدم وجود تصريح رسمي من الرقابة لعرضه، وبعدها خلت قائمة الأوسكار النهائية من فيلم "سعاد" الممثل لمصر في مسابقة الأكاديمية.

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