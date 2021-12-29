محمد علي رزق عن شبيه رشدي أباظة: "تقيل تقل مشفتهوش على حد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أبدى الفنان محمد علي رزق، رأيه في شبيه الفنان الكبير الراحل رشدي أباظة، والذي انتشرت صوره مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُدعى "محمد مؤمن".

وكتب رزق، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "الناس بقى ذوقها وحش أوي يا جماعة، فيه ناس عاوزين شبيه رشدي أباظة يمثل لمجرد إنه فيه من ملامحه، طب والروح والقبول دول نشتريهم منين".

وأضاف: "ده تقيل تقل مشوفتوش على حد، اللهم احمي مصر من المصريين".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورًا لشخص شديد الشبه بالدنجوان الفنان الراحل رشدي أباظة، ويدعى "محمد مؤمن".

رشدي أباظة هو أحد أهم نجوم السينما المصرية طوال تاريخها، وقدّم الكثير من الأعمال السينمائية الخالدة، ومنها "الأسطى حسن"، "حياة أو موت"، "جعلوني مجرمًا"، "موعد غرام"، "إني راحلة"، "لا أنام"، "تمر حنة"، "امرأة في الطريق"، "صراع في النيل"، "الرجل الثاني"، "ملاك وشيطان"، "في بيتنا رجل"، "الزوجة الـ13"، "هو والنساء"، "صغيرة على الحب"، "غروب وشروق"، "الحب الضائع"، و"كلمة شرف" وغيرها.

ورحل عن عالمنا الدنجوان 27 يوليو 1980 عن عمر ناهز 53 عاما، قبل الانتهاء من كافة مشاهده في فيلم "الأقوياء".