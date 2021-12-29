بصور تجمعهما.. روجينا تهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة روجينا زوجها الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعيد ميلاده، الموافق اليوم 29 ديسمبر الجاري.

ونشرت روجينا صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت عمري اللي فات، وكل اللي جاي، كل سنة وأنت حبيبي وأحلى وأجمل أيام عمري معاك، كل سنة وأنت صوتك في الدنيا بيطمني، كل سنة وأنا وبناتك في حضنك".

وأضافت: "كل سنة وأنت أكرم وأطيب وأحن قلب في الدنيا عليا وعلى مايا ومريم، يارب دايمًا سندي وظهري ونور في عيني، ربنا يحفظك ليا وللبنات يا أبو البنات، يا عمري، يا عسلية، يا حنين".

وعُرض للفنانة روجينا في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.