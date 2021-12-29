"هري وقطيع بيمشي ورا كلام".. حمو بيكا يرد على اتهامه بإفساد الذوق العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رفض مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الاتهام الموجه له وزملائه، بنشر الفساد عبر أغانيهم.

بيكا نشر عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، فيديو أغنية بعنوان "حملة عن الإدمان" يقدمها بمشاركة فيلو، وكتب: "دايما بتقولوا على مؤدين المهرجانات بينشروا الفساد وبيبوظوا الجيل والذوق العام، بس للأسف ده كله بيبقى هري وقطيع بيمشي ورا كلام ناس مش بتحب تبين الحلو في الناس، ودايماً بيدوروا إزاي يحبطوا الشباب وأحلامهم".

وتابع: "قولولي إزاي هنكون بنفسد الذوق العام وإحنا عاملين مهرجان بنوعي فيه الشباب البعد عن المخدرات والكيف والإدمان؟ ومش كده بس لو دورتوا هتلاقوا كتيير من الأغاني اللي بتقدم رسالة كويسة للشباب، مش بنكر أبداً أن زمان كان في مهرجانات فيها كلام مكنش ينفع يتقال، بس ده كان عصر وانتهى وكانت قصص أفلام اتعرضت بالفعل على التليفزيون والسنيمات".

حمو بيكا كان قد وجه رسالة اعتذار إلى الفنان هاني شاكر، وكتب عبر صفحته: "الأستاذ هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي، بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، واستسمح حضرتك أن تقبل اعتذاري أنت وكل أستاذتي في النقابة".

أضاف: "أنا مكنتش طالب أكتر من أني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لإني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي.. أتمنى أن تقبل اعتذاري وتعتبرني ابن من أبنائك".

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت في نوفمبر الماضي قرارا بمنع التعامل مع 19 مؤدي وفرقة مهرجانات، وفي مقدمتهم حمو بيكا، وحسن شاكوش، ومسلم، ومصطفى عنبة، ومجدي شطة، وغيرهم.