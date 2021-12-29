أحمد السقا يرد.. هل اعتزل الفن بسبب الاكتئاب؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رد الفنان أحمد السقا، على شائعة اعتزاله الفن بسبب الاكتئاب والتي ترددت في وقت سابق.

وقال السقا، خلال حواره ببرنامج "ABtalks" مع أنس بوخش: "أنا ضحكت ضحك لما قريت الشائعة دي، أصل هكتئب ليه وهعتزل الفن ليه! أنا قريت الخبر زيي زي الناس".

أضاف: "ده حد عايز يقعدني في البيت، عايز الناس خلاص تبطل تكلمني وتبطل تعرض عليّا أعمال، حد عايز يستبعدني من المهنة أو من المجتمع والوسط الفني، ده أكل عيشي".

تابع: "أكيد مريت بالاكتئاب، أصل لو مجاش ليك اكتئاب تبقى مش بني آدم، كلنا بيجيلنا اكتئاب، أنا مش رامبو، أكيد بمر بلحظات فيها شجن، ولحظات تانية ببقى ماشي على صوابعي فرحان".

وعن نصيحته لأي شخص يمر بالاكتئاب؛ قال: "لما يجيلك اكتئاب بص لنفسك في المراية واضرب نفسك بالقلم وقول لأ ولسه وعندي كتير وهفوز على الاكتئاب وهتغلب عليه، لازم تفوق نفسك، وإحنا لحم ودم وبشر وبنهتز أكيد، لكن لازم تغلب الاكتئاب".

يذكر أن أخر أعمال أحمد السقا، مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة، في رمضان 2021.