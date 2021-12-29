صور.. الصدفة تجمع 6 توائم لأداء الخدمة العسكرية في وقت واحد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 50 دقيقة

جمعت الصدفة بين 6 توائم أتراك في مكان واحد لأداء الخدمة العسكرية، ليواصلوا خوض غمار الحياة معًا، كما كانوا منذ ولادتهم.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لمحطة “تي آر تي خبر” التلفزيونية المحلية، الثلاثاء، شهدت قيادة قوات الدرك بولاية “طوقات”، شمالي البلاد، وجود 6 توائم من 6 ولايات مختلفة لأداء الخدمة العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوائم الستة جاءوا من ولايات شانلي أورفا، وسيواس، وغازي عينتاب، وقيرقلارالي، وقيصري وأرذنجان، حيث تم توزيعهم على قيادة الدرك بولاية طوقات.



التوائم الستة، ألبر وآلطان جيدر، وحسن وحسن دورسون، وإسماعيل وإبراهيم كوز، ومحمد ونجيب قابلان، ووغولتكين ودوغوقان أكر، وطاهر ومحمد ألس، أعربوا عن سعادتهم لتقاسمهم نفس المكان، واستمرار تلازمهم وعدم افتراقهم كما كانوا قبل دخول الجيش.

وشدد والي “طوقات”، أوزون بالجي، على أن الصدفة كانت السبب الرئيسي في اجتماع التوائم الستة في مكان واحد حتى وهم يؤدون الخدمة العسكرية، مشيرًا إلى أنه حرص وعدد من القيادات على زيارتهم وتناول الطعام معهم، والتعرف عليهم.

