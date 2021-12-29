واقعة غريبة.. سعودي يروي قصة وفاته ثم عودته للحياة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - ديسمبر - 2021 3:49 مساءً

في واقعة غريبة أقرب إلى الخيال من الواقع، روى مواطن سعودي قصة نجاته من الموت المحقق بعد توقف وظائفه الحيوية لمدة 55 ثانية عقب حادث مروري تعرض له.

وقال عبدالله اليزيدي لموقع “أخبار 24″ السعودي إن أحد المارة حاول إسعافه بإخراجه من السيارة، إلا أنه أخرجه بصورة غير صحيحة مما عرضه لإصابة بالغة في الظهر.

ولاحقا بعد نقله إلى المستشفى وإجراءه عملية جراحية، قال عبدالله إن الطبيب المعالج أبلغه بتعرضه لشلل نصفي.

وبعد نقله لمدينة الملك فهد الطبية، تبين أن جميع وظائفه الحيوية قد توقفت لمدة 55 ثانية ما يعني أنه توفي في أعقاب توقف أعضاءه عن العمل، لافتا إلى أن الأطباء كانوا في غاية الاستغراب مما تعرض له.

وذكر عبدالله أنه كان يمر بأسوأ ظروف نفسية في تلك الفترة ولم يستجب للعلاج الطبيعي وحياته تحولت لكرسي متحرك يرافقه في كل وقت، ولم يكن معتادا على مثل هذا الوضع.

وأضاف في حديثه: قام أحد أصدقاء والدي بإخباره عن طبيب كبير في السن في نفس المنطقة التي أعيش فيها وقال له ” إن هذا الطبيب سيستطيع بعد الله أن يعالج ابنك”. وبالفعل أخذنا تقاريرنا وجميع الأوراق وذهبنا إليه.

وقال “في الوهلة الأولى عندما رأيت ذلك الطبيب العجوز لم أتوقع أنه سيكون السبب بعد الله في التغلب على اعاقتي حيث طلب مني أن أنزل على الأرض من على الكرسي المتحرك ولم أكن أتوقع أنه بمقدرتي أن أفعل ذلك، لكنه ما حدث فعلا.”

وتابع “استمرت زياراتي إلى ذلك الطبيب لمدة 4 أعوام وها أنا فعلا اليوم أستطيع أن اسير لكن بعد أن تدرجت من ذلك الكرسي المتحرك إلى العكاز بكلتا يدي واليوم بعكاز واحد”.