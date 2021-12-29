برشلونة في ورطة قبل مواجهة مايوركا.. والسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن نادى برشلونة رسميًا، اليوم الأربعاء، إصابة 4 لاعبين جدد في صفوفه، بفيروس كورونا المستجد.

وضربت إصابات كورونا النادي الكتالوني حيث أصيب كليمو لينجليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالفيروس هذا الأسبوع.

وعلن برشلونة في بيان له عبر تويتر إصابة ديمبلي وأومتيتي وجافي بكوفيد-19 بعد إجراء اختبارات للتشكيلة. اللاعبون في حالة جيدة ويخضعون للعزل المنزلي حاليا. أبلغ النادي السلطات الصحية بهذه الإصابات”، وفق ما نقلت “رويترز”.

ومن المنتظر أن يخضع باقي لاعبي برشلونة لفحوصات جديدة، للتأكد من عدم إصابة نجوم جدد بالفيروس.

ويحتل برشلونة، الذي كانت آخر مباراة خاضها في الدوري أمام إشبيلية في 21 ديسمبر، المركز السابع في الترتيب برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.