نجل عزة الإتربى يتحدث عنها لتليفزيون الخليج 365 عقب تشييع الجنازة

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من أقارب وأصدقاء الراحلة عزة الإتربى على المشاركة في تشييع جنازتها بمسجد السيدة نفيسة، ومواساة نجلها محمد البيطار، بتقديم واجب العزاء له، كما حرص تليفزيون الخليج 365 على التحدث إليه إذ كشف عن أنها كانت قامة كبيرة سواء في التليفزيون المصرى أو كأم عظيمة لم تبخل أبداً عن تقديم أفضل ما لديها للجميع.

هذا وتوفيت الإعلامية الكبيرة أمس عن عمر ٧٤ عاما بعد مشوار حافل مع الاعلام ومسيرة طويلة بدأتها فى التليفزيون المصرى.

نشأت عزة الإتربى فى المنصورة، فهى من مواليد فبراير 1947، وكان والدها يعمل طبيبا فى قرية "أخطاب"، ثم انتقلوا إلى القاهرة، وحصلت على الثانوية العامة، ثم التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع عام 1967.

من أشهر برامجها "ذكريات وحكايات، ونادى رجال الأعمال، ومرحبا"، وغيرها.. وتولت مناصب مديرة إدارة مذيعات الربط ثم إدارة منوعات القناة الثانية ثم رئاستها للقناة الثانية ثم الأولى، قبل أن تختتم المشوار نائبة لرئيس التليفزيون للتراث.

كان أول برامجها "مرحبا"، الذى كان يهدف للترويج السياحى فى مصر، وتجولت كاميرا البرنامج فى مصر فى سيناء وشرم الشيخ وغيرهما، واستمر البرنامج نحو 4 سنوات. ومن خلال برنامج "أهل المغنى " سجلت مع النجوم محمد منير، وسميرة سعيد، وأنوشكا.