شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم تطرح ترنيمة "مهد العذراء" احتفالا بالأعياد ورأس السنة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت السوبرانو أميرة سليم ترنيمة بعنوان "مهد العذراء"، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث قالت عنها "وجدت أن هذه الترنيمة هي أفضل طريقة لتقديم تهنئة لكل المصريين، بل والعالم بأعياد الميلاد والعام الجديد، فالترنيمة هي عبارة عن نص قصير باللغة اللاتينية جمعه الشاعرالإنجليزي كوليريدج أثناء جولة في ألمانيا، ونشرها في كتابه عام 1817.

وأضافت:"قمت بوضعها علي لحن فولكلوري من شيلي وتوزيع الموسيقار التونسي والصديق العزيز إسكندر جتاري وقام بتصويرها وإخراجها مدحت سعودي وتم تصويرها في العاصمة الفرنسية باريس".

وتابعت أميرة سليم: "كنت أريد عمل شئ جديد ومختلف تمجيدا لعيد ميلاد المسيح، ولأن الموسيقي هي لغة الإنسانية ويمكن للعالم أجمع أن يتواصل من خلالها، أخترت تلك الترنيمة فهي ترنيمة لاتينية ويكون من السهل علي مغني الأوبرا أن يتغنوا بها، وقمت بترجمتها من خلال مجهود شخصي وبحث في النصوص القديمة، وقدمتها علي وسائل التواصل الاجتماعي لتنتشر للجميع".

يذكر أن أميرة سليم أبهرت مصر والعالم بصوتها بعد مشاركتها في احتفالات "موكب نقل المومياوات الملكية" حيث قدمت أغنية باللغة المصرية القديمة وأكدت أميرة وقتها أنها ظلت شهور تتعلم اللغة حتى تستطيع الغناء بها، والأغنية عبارة تحويل نص مكتوب للإله "إيزيس"، وجد على جدران أحد المعابد في محافظة الأقصر وجمل من نصوص الأهرامات باللغة المصرية القديمة، وتم تحويلهم إلى ترانيم لتخرج في هذا الأداء المبهر الذي قدمته أميرة خلال الحفل.