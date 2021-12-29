شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة الأوسكار ميرا سورفينو ومايا ظلام تصوران فيلمًا بسيوة بمشاركة مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة الامريكية ميرا سورفينو الحائزة علي جائزة الاوسكار مرتين، والفنانة الإيطالية التونسية مايا ظلام والممثل الأمريكي جون سافاج فيلما بعنوان "همس الصحراء" بمنطقه صحراء سيوة فى مصر وذلك بمشاركة عدد من النجوم المصريين منهم نيللي كريم و فتحي عبد الوهاب وسيد رجب وآخرين.

"همس الصحراء" فيلما عالمياً انطلق تصويره منذ أسابيع فى منطقة سيوة ويستمر التصوير حتى يوم 10 يناير المقبل، من تأليف و إخراج ايلاريا بوريللي، ومن المقرر أن يعلن صناع الفيلم عن كافة تفاصيل الفيلم فى مؤتمر صحفى خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن النجمة الامريكية ميرا سورفينو حصلت على جائزة الأوسكار عام 1996 لأفضل ممثله رئيسيه عن دورها في فيلم أفروديت الجباره Mighty Aphrodite الذي أنتجته السينما الأمريكيه عام 1995 , وكانت قبلها قد حصلت على جائزة الأوسكار كأفضل ممثله مساعده عام 1993.



نجمة الأوسكار ميرا سورفينو ومايا ظلام

نجمة الأوسكار ميرا سورفينو ومايا ظلام (2)

أما مايا طلام فولدت في تونس، عاشت حياتها بالكامل في إيطاليا وتحمل الجنسية الإيطالية، وتجيد أكثر من لغة منها الإيطالية والإنجليزية والعربيةو الفرنسية، وبداياتها كانت من خلال السينما والتليفزيون الإيطالي عام 2012 من خلال بطولة مسلسل non uccidere مع المخرج جوزيبي جاليارتي ومن إنتاج رايونو للأفلام وقدمت شخصية بنت مسلمة تحب شاب إيطالي، وحققت من خلالها نجاح كبير على التليفزيون الإيطالي.

وبعدها قدمت جزء ثاني من العمل، ثم قدمت مسلسل آخر بعنوان un passo dal cielo، وتم عرضه على قناة rai1 وقدمت أيضًا مسلسل il bello delle donne فظهرت بدور مصممة أزياء وتم عرضه على قناة canale5 ومسلسل dio che ci aiuti، وفي لسينما ظهرت كضيفة شرف في فيلم بعنوان tutto molto bello، وحاليًا تُشارك في فيلم بعنوان il gatto e la luna مع الفنانة Maria grazia cucinotta