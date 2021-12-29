شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: ما بحبش القهوة وبستغرب الناس اللى بتشرب شاى بلبن الصبح..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هنا الزاهد فيديو طريف مع متابعيها حول المشروبات الساخنة التي تفضلها، حيث اشارت في بداية فيديو عبر خاصية القصص القصيرة من خلال الانستجرم الخاص بها انها لا تحب المشروبات الساخنة قائلة " انا مش بفهم الناس اللي بتحب الحاجات السخنة يعني عمري ما شربت قهوة وبستغرب جدا الناس اللي بتشرب شاي بلبن علي الصبح "

وأضافت هنا " لكن مؤخرا حبيت حاجة اسمها لاتيه..بالنسبة لي اختراع تعالوا نشوف بيتعمل ازي" .

وكانت قد انتهت الفنانة هنا الزاهد من تصوير آخر مشاهدها بمسلسل "أنا وهى"، والتى تتقاسم بطولته مع الفنان أحمد حاتم، والفنان الكبير أشرف عبد الباقى، وآخرون منهم عارفة عبد الرسول، ميرهان حسين، وبمشاركة العديد من الفنانين كضيوف شرف، والمسلسل تأليف مصطفى حمدى، وتصوير أحمد جابر، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وفي هذا السياق طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "أنا وهى" للفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد البرومو الدعائى للعمل، والمقرر عرضه خلال أيام قليلة على قناة cbc، وينتمى المسلسل لنوعية الدراما المكونة من 15 حلقة، بعد الانتهاء من تصوير أحداث المسلسل كاملة.

وظهر فى البرومو كل من أحمد حاتم وهنا الزاهد ومعهما الفنان أشرف زكى، وهما يعانيان من مشاكل نفسية، حيث إن هنا تعانى من عقدة نفسية وضد الرجال، بينما يعاني أحمد حاتم من الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.

مسلسل "أنا وهى"، تدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل من بطولة كل من هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، عارفة عبدالرسول، ميرهان حسين، وبمشاركة العديد من الفنانين كضيوف الشرف، وتأليف مصطفى حمدي، وتصوير أحمد جابر، ومن وإخراج سامح عبدالعزيز.

هنا الزاهد وأحمد حاتم شاركا سويًا في أكثر من عمل فني من قبل محققين نجاحًا كبيرًا، ومن هذه الأعمال فيلم «قصة حب» عام 2019، من إخراج عثمان أبو لبن، والذي حصد إيرادات عالية وقت طرحه في السينمات، وحقق تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، خاصة مع وفاة هنا الزاهد في نهاية الفيلم بسبب مرضها