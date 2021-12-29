فيديو.. إجراءات صارمة لـ”أوبرا وينفري” خلال حفل استقبال حفيدها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:20 مساءً - منذ 4 ساعات

فرضت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، سياسة صارمة بخصوص إجراءات الوقاية من كورونا، على الأشخاص الراغبين بحضور حفل نظمته في منزلها بمناسبة لقائها بحفيدها الأول، الأسبوع الماضي.

وشاركت النجمة الصحفية البالغة من العمر 67 عاما عبر صفحتها في “انستغرام”، مقاطع فيديو من الاحتفال بلقائها الأول مع حفيدها “لوكا” البالغ من العمر 3 أشهر.

وتظهر أوبرا وشريكها، ستيدمان غراهام، وبعض الأصدقاء أمام المنزل، لاستقبال كيربي بومبوس، ابنة الإعلامية جايلي كينغ، وزوجها فيرجيل ميلر، نجل أوبرا، صحبة الطفل “لوكا”.

وقالت أوبرا على “انستغرام” إن كل من يقضي عيد الميلاد في منزلها يجب أن يتم تطعيمه واختباره، ووضعه في الحجر الصحي. وأضافت: “انا جادة في ذلك”.

وأضافت: “كنا نعلم أنه كان علينا إقامة احتفال ترحيبي بالطفل لوكا، الذي لم يلتق بأي منا حتى الآن!”، وأشارت إلى أن جدته الأخرى، جايلي كينغ، فاتها اللقاء، لكنها ستنضم إليهم بمجرد أن تكمل الاجراءات الاحترازية.