روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي ال 61

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:01 مساءً - احتفلت الفنانة ” روجينا ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام بعيد ميلاد زوجها نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” ال 61 والذي يوافق اليوم التاسع والعشرين من ديسمبر .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع بين روجينا وأشرف زكي .. وكتبت في تعليقها عليها : ” كل سنة وانت عمرى اللى فات وكل اللى جاى .. كل سنة وانت حبيبى وأحلى وأجمل أيام عمرى معك .. كل سنة وانت صوتك فى الدنيا بيطمني ” .

وتابعت روجينا : ” كل سنة وأنا وبناتك فى حضنك .. كل سنة وانت أكرم وأطيب وأحن قلب فى الدنيا عليا وعلى مايا ومريم .. يارب دايما سند فى ضهرى ونور فى عينى .. ربنا يحفظك ليا وللبنات يا أبو البنات يا عمري يا عسلية يا حنين ” .