خطوة جديدة من أدهم نابلسي بعد قرار إعتزاله الغناء

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:01 مساءً - قام الفنان الأردني ” أدهم نابلسي ” بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” وذلك في خطوة جديدة من جانبه بعد إعلانه مؤخرا عن اعتزاله للغناء .

واحتفظ أدهم نابلسي فقط على قناته بأغنية ” خايف ” وأنشودة دينية تحمل إسم ” شفيع الناس ” وأغنية ” أمي ” بالإضافة إلى مقطع الفيديو الذي أعلن فيه قرار اعتزاله .

يذكر أن أدهم نابلسي كان قد أعلن في الأيام الماضية بشكل مفاجئ عن قراره باعتزال الغناء لعدم ارتياحه بالعمل في هذا المجال وبحثه عن رضا رب العالمين .

وأثار هذا القرار ضجة كبيرة بين المتابعين الذين انقسموا إلى مؤيد ومساند لأدهم نابلسي وأكدوا على حرية كل شخص في اختيار نهج حياته وما يتفق مع معتقداته وأفكاره .

والبعض الآخر اعترضوا على هذه الخطوة خاصة بعض الفنانين الذين تحدثوا عن أن الفن ليس حراما واعتبر الشعراء والملحنين أن ما قام به أدهم نابلسي من حذف أغانيه هو انتهاك لحقوقهم .