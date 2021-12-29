شاهد .. الظهور الأعلامي الأول لأبناء الفنان إياد نصار

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:01 مساءً - اصطحب الفنان ” إياد نصار ” أبنائه لحضور العرض الخاص بفيلمه الجديد ” الكاهن ” الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء في سينما أركان بمنطقة الشيخ زايد .

وحرص إياد نصار على التقاط صورا مع إبنه وإبنته على السجادة الحمراء وذلك في الظهور الإعلامي الأول لهما .

وشهد حضور العرض الخاص للفيلم كلا من : درة وزوجها رجل الأعمال ” هاني سعد ” وحسين فهمي وجمال سليمان وبشرى وأحمد حاتم وغيرهم .

يذكر أن فيلم الكاهن يشارك في بطولته : درة وإياد نصار ومحمود حميدة وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب وجمال سليمان وحنان سليمان وعدد من النجوم .. والعمل من إخراج عثمان أبو لبن وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن .