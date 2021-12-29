بعد عام من انفصاله عن مي حلمي .. محمد رشاد يعلن ارتباطه مجددا

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:01 مساءً - أثار الفنان ” محمد رشاد ” حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول ارتباطه مجددا بعد نشره لصورة عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري ظهر بها برفقة فتاة دون الكشف عن وجهها وأرفقها بتعليق : ” أحبك ” .

وفي لقاء لمحمد رشاد مع برنامج ” ET بالعربي ” أعلن عن أنه سيرتبط من جديد بعد مرور عاما على انفصاله عن الإعلامية ” مي حلمي ” .. ومن المقرر أن يحدد موعد الخطوبة خلال الفترة المقبلة .

وحول حقيقة توجيهه لرسائل مبطنة لطليقته مي حلمي من خلال أغانيه رد محمد رشاد قائلا : ” مش بوجه رسائل مبطنة لحد والموضوع مش مقصود، الفكرة إن ربنا بيبعتلي حاجة في الوقت ده والناس بتربط الأحداث ببعض وده مش حقيقي وأغنية أنا مش شمتان ملهاش علاقة بأي حاجة ” .

وتابع : ” بتضايق من تعليقات الناس إنك لما تكون في حتة تانية ومركز في شغلك تلاقي الناس مصممة تربطك بحاجة تانية .. وأنا كـ محمد رشاد مهتم إني أسمع وأنفذ أغنية حلوة بشكل محترم ومليش دعوة الناس هتستقبل الأغاني إزاي ” .