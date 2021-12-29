وصفتها بالأفعى.. هيا الشعيبي تردّ برسالة قوية على إلهام الفضالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد وصفها بـ”الأفعى” ومهاجمتها بشكل مباشر، خرجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن صمتها وطلبت عدم زجّ الأطفال في المشاكل الأسرية أو الخلافات بين الأصدقاء، خاصة من المشاهير، في رسالة مباشرة الى صديقتها السابقة الفنانة إلهام الفضالة.

ونشرت الشعيبي مقطع فيديو عبر صفحتها في “سناب شات” قالت فيه: “الزيارة كانت وايد حلوة، رجّعتنا لأيام الماضي الحلو الجميل، حتى نور حبيبتي ولهت عليها الغالية الحلوة الجميلة حبيبتي، ولما شوفتها وأنا زايرة بيت أبوها… فأكيد البنت لازم ألمّها وتلمّني، لا تدخّلون العيال بمشاكلنا أو مشاكلكم، أو أي مشكلة، الطفل يظل طفل”.

كذلك كتبت في منشور آخر: “تصبحون على خير يا أهل الخير وعيالكم أمانة حطّوا بالكم عليهم لا تأخذكم أمور الدنيا، ترى الحين امتحانات واللي عندها صغار يبون حنانها وحضنها، ما حد يعوّض حضن الأم بشي، كل شي يهون إلا الضنا ما يهون، كل شي يتعوّض تصويري شغلي مسرحي إلا عيالي آخذ من عمري وأعطيهم بس”.

وجاءت رسالة هيا الشعيبي القوية بعد زيارتها لمنزل خليل التميمي طليق إلهام الفضالة وابنتهما نور، وهو ما أثار غضب الفضالة التي ردّت بتعليق جاء فيه: “الأفعى لها جلد ناعم وفمها مليء بالسم، كذلك البعض يمتلك لساناً جميلاً لكن قلبه أسود”.