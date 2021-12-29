“مرت سنة على اليوم الموجع”.. تيم حسن يحيي ذكرى رحيل حاتم علي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم السوري تيم حسن الذكرى السنوية الأولى لرحيل المخرج السوري حاتم علي الذي تُوفي في التاسع والعشرين من ديسمبر عام 2020.

ونشر تيم عبر حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك” مجموعة من الصور المجمعة في صورة واحدة، ويظهر من خلالها ذكرياته مع المخرج الراحل من البداية حتى يوم وفاته، وقال تيم في تعليقه على الصورة: “مرت سنة على اليوم الموجع، الله يرحمك، ويغفر لك، ويصبر مفتقديك جميعاً، وأولهم عمرو غالية غزل والأستاذة دلع الرحبي.. 29 – 12 – 2020”.

ونالت الصورة والتعليق تفاعلاً كبيراً من قبل جمهور النجم السوري الذين عبروا عن حزنهم لفقدان المخرج حاتم علي والخسارة الكبيرة للدراما السورية والعربية.

على الصعيد الفني، عرض مؤخرًا لتيم حسن الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة” بعنوان “الهيبة – جبل” ونال العمل أصداءًا إيجابية جدًا، كما حقق أعلى نسبة مشاهدة لمسلسل عربي عبر منصة “شاهد” التابعة لمجموعة “ام بي سي”.

ورافق تيم في بطولة “الهيبة – جبل” كل من عبد المنعم عمايري وإيميه صياح ومنى واصف وسعيد سرحان وروزينا لاذقاني وعبدو شاهين.