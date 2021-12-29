إلهام شاهين بتصريح صادم: “يمكن هموت قريب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول ظهور لها بعد إصابتها بنزلة برد شديدة، صدمت النجمة إلهام شاهين مشاهديها بتعليق صادم على تكريمها المتكرر في العام 2021، قائلة: يمكن هموت قريب، وتداركت إلهام ردها الصادم سريعا، وأبدت سعادتها على تكريمها عن مجمل أعمالها الفنية، وكشفت عن التكريم الأقرب إلى قلبها.

وأضافت إلهام أثناء حلولها ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، بالفعل تم تكريمي أكثر من مرة في العام 2021، مش عارفة يمكن هموت قريب، وتابعت قائلة: التكريم الأقرب إلى قلبي كان من المسرح القومي، لأنه كان مفاجأة ومكنتش فاكرة أنا عملت كام مسرحية والناس كانت ناسية قصة المسرح وبيقولوا إحنا عارفين أن شاهين نجمة مسرح وتليفزيون لكن تكريمي كان مفاجأة بعد ما عملوا كتاب المتمردة عني وفوجئت أني عملت 26 مسرحية.

وتابعت: انبسطت جدًا مكنتش حسباهم.. بعض الأعمال والمسرحيات عرضت لفترات طويلة مثل بهلول في إسطنبول، لكني فوجئت أني عملت مسرحيات تليفزيون مهمة جدًا لكن لا تعرض كثيرًا، مثل مسرحية المتحذلقات مع محمد صبحي وإخراج جلال الشرقاوي، والمصيدة، وغيرها، وهي أعمال مهمة ولا يمكن أن تعبر مرور الكرام، و26 مسرحية كبير أوي وكنت سعيدة بالتكريم.

أشارت إلهام إلى أن العام 2021 كان مميزا بالنسبة لها حيث تم عرض فيلمها “حظر تجول” في بدايته وحصلت عنه على جوائز كثيرة، وفي منتصف العام عادت للدراما بحدوتة “حتة مني” ضمن حكايات مسلسل “زي القمر”، وتم تكريمي للمرة الأولى عن أعمالي في السينما والمسرح والدراما داخل مصر وخارجها، واضافت: عام 2021 كان كله حيوية ونشاط وسعادة.

وعن أكثر المواقف المستفزة التي واجهتها في 2021 قالت الفنانة إلهام شاهين: تفاهة السوشيال ميديا هي أكثر شيء استفزني في 2021.. والتريقة على التبرع بالأعضاء أكتر ردود ضايقتني ودي ناس تافهة.. بيهاجموني لية! ده هجوم لمجرد الهجوم.. ولو بتكرهوني سيبوني أدخل النار.

ووجهت إلهام نقدا شديدا لأصحاب شعار “السينما النظيفة” الذين يرفضون مشاهد القبلات والأحضان وقالت: لو مش بتحترموا تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلوش وأبعدوا عن الوسط.

وتابعت قائلة: ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة وده جهل.. واللي بيقول كده يروحوا يدرسوا ويفهموا واللي مش عايز ده ميشتغلش.