حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى المنتج عصام إمام صحة الشائعات المتداولة طوال مساء أمس عن تدهور حالة شقيقه الفنان عادل إمام جراء إصابته بفيروس كورونا، منوها إلى أن عادل يشعر بضيق شديد من هذه الشائعات المتكررة.

وأكد عصام إمام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، أن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن شقيقه عادل إمام بخير، ويشعر بالضيق الشديد من ترديد تلك الشائعات ليلا ونهارا.

ووجه شقيق عادل إمام رسالة شديدة اللهجة إلى مروجى تلك الشائعات دون علم وتثبت، فى تصريحاته، قائلا: “اتقوا الله.. مفيش حاجة من الكلام ده، ولو تعبان مش هنخبى خالص”.

أشار إلى أن الفنان عادل إمام كان من أوائل نجوم الفن الذين طبقوا قاعدة العزل الصحي، منذ انطلاق جائحة كورونا، ولا يستقبل إلا أولاده وأحفاده فقط، واعتذر تماما عن عدم الدخول في أية مشروعات فنية.

وشارك عادل إمام في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل “فلانتينو” المؤجل من العام 2019 وشاركه البطولة، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وبدرية طلبة، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

بينما غاب عن السينما طوال السنوات العشر الماضية، حيث توقف سجله عند فيلم “زهايمر” عام 2010وشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم نيللي كريم وأحمد رزق وفتحي عبد الوهاب، كما شارك فيه صديق عمره سعيد صالح.