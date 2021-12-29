شيري عادل.. فنانة شهيرة في “الرواية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجسد الممثلة شيري عادل في أحداث مسلسل “الرواية”، شخصية فنانة شهيرة، وخلال افتتاح عرضها المسرحي تتصاعد الأحداث بحدوث جريمة قتل داخل المسرح، العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار دراما الغموض والإثارة، ومن تأليف شادي محسن، وأمير شوقي الذي يخرجه أيضاً، ويشارك في بطولته أحمد فهمي.

من جانب آخر أعربت عن سعادتها برد الفعل الإيجابي تجاه شخصية “عبير”، والتي جسدتها ضمن أحداث المسلسل الدرامي “أيام”، وهي الفتاة التي تنتمي إلى حارة شعبية وتفقد والدها ووالدتها في حادث، ثم يتولى أمرها عمها رياض الخولي الذي يتزوج من حورية فرغلي، وتنشأ صراعات بينها وبين حورية بعدما أصبحت زوجة عمها رغم فرق السن الكبير بينهما، والمسلسل يناقش في أحداثه مشاكل الحارات الشعبية الاجتماعية مثل الخيانة بين الأصدقاء، وأعمال الجدل والشعوذة، والقضايا التي تواجهها فئة أصحاب الهمم، العمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ويشارك في بطولته رياض الخولي، وحورية فرغلي.

وعلى الصعيد السينمائي تحضر لفيلم جديد بعنوان “باب السما”، قصة وسيناريو المؤلف أحمد الملواني، وإخراج محمود كامل، وجار ترشيح العديد من الأبطال الذين يشاركون في العمل تمهيداً لانطلاق التصوير، ويسجل الفيلم التعاون الثالث بيني وبين والمخرج محمود كامل بعد مسلسل “السهام المارقة”، الذي تم عرضه في عام 2018.