إيهاب توفيق تحاصره الملايين مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية الفنان المصري إيهاب توفيق الجديدة “انت اختياري” التي يتعاون من خلالها لأوّل مرّة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد أقل من شهرين على صدورها عبر قناة الشركة في موقع “يوتيوب”.

وحققت أغنية “انت اختياري” رواجًا واسعًا في الأسابيع الماضية، إذ تداول روّاد الإنترنت بكثافة مقتطفات منها. وتصدّر فيديو الأغنية مراتب متقدّمة في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في مصر وعدد من البلدان العربية.

وفي هذه المناسبة كتبت صفحة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “تويتر”: “7 مليون مشاهدة لأغنية انت اختياري.. أنتم اختيارنا بكل المراحل.. شكراً لكم”.

يذكر أن أغنية “انت اختياري” باللهجة المصرية، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج عادل سرحان، وتم تصويره في دبي، حيث رصدت له شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية جدًا ليخرج إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنان المصري الشهير وبالشركة الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي بالوطن العربي.