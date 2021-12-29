شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية فنان لحن أخبار الوفيات وأنور وجدى تحداه فأصبح أشهر ملحن للأغانى الخفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يبدع أى ملحن فى الألحان الخفيفة ويصبح له طابعاً مميزا مثلما فعل الملحن العبقرى منير مراد الذى أبدع مئات الروائع لكبار المطربين، وكان من أهم المجددين فى الموسيقى، ليس هذا فحسب بل جعلته خفة ظله وعبقريته من مبدعى الاستعراض فضلا عن مشاركته بالتمثيل والغناء والتقليد فى بعض الأعمال السينمائية.

وكانت نقطة الانطلاق لمنير مراد عندما لحن لشادية لحن أغنية "واحد اتنين" فحققت نجاحاً مذهلاً وفتحت له أبواب الشهرة والنجومية ليتهافت عليه كبار النجوم كى يلحن لهم.

ومنير مراد هو ابن الموسيقار الكبير زكى مراد وشقيق القيثارة ليلى مراد، وبدأ حبه للموسيقى منذ طفولته وعندما وصل إلى سن 16 عاما بدأ محاولاته الفنية بتلحين الأغانى المشهورة بموسيقى الجاز وتقليد الفنانين.

وبدأ منير مراد حياته العملية كعامل فى محل لبيع الأدوات الكهربائية، ولكن لم يتوافق هذا العمل مع ميوله الفنية، فالتحق بالعمل كعامل كلاكيت فى الاستوديوهات السينمائية يقف أمام الكامير وهو يحمل لوحة الكلاكيت منتظراً أوامر المخرج توجو مزراحى ببدء التصوير، وفى هذا الجو تعلم منير مراد الكثير ولكنه كان ينتظر فرصة ليعبر عن مواهبه.

واستعان أنور وجدى بمنير مراد شقيق زوجته ليلى مراد كمساعد مخرج ولكنه لم يكن يؤمن بمواهبه فى الموسيقى والتلحين والغناء والتمثيل، وكان منير يحاول أن يلفت انتباه وجدى حتى يستغل هذه المواهب بلا جدوى، حتى أنه كان يلحن يغنى أمام انور وجدى كل ما يقع تحت يديه حتى أخبار الحوادث والوفيات والأرقام الحسابية.

وكان أنور وجدى لا يثق فى موهبة منير مراد ولكنه تحت ضغط إلحاحه قال له: سأعطيك لحناً لشادية من فيلم " ليلة الحنة" ونشوف هتعمل ايه،" وفى الوقت نفسه أعطى أنور وجدى الأغنية لملحن أخر مشهور كى يلحنها لأن لم يكن ينوى أن يأخذ اللحن الذى سيضعه منير مراد حيث كان يتوقع فشله، أما منير فكان مثل اللاعب الذى ينتظر أن تأتيه الكرة حتى يسجل هدفاً انتظره طوال حياته.

وبالفعل وضع منير مراد لحن أغنية "واحد اتنين" ، وأعجب به أنور وجدى وكل من سمعه فأخذه وترك اللحن الذى وضعه الملحن الآخر، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراَ، وبعدها لم يخل فيلم من أفلام شادية من لحن أو أكثر وضعه منير مراد، وتسابق كبار المطربين ليلحن لهم هذا الشاب العبقرى الذى أطلقوا عليه لقب العفريت والبهلوان حتى وصل عدد الألحان التى وضعها إلى أكثر من 3 آلاف لحن، ومنها أشهر أغانى شادية: إن راح منك يا عين، ألو ألو، اوعى تسيبني، اسم الله عليك، الدنيا مالها، تعالي اقولك، حاجة غريبة، دورعليه، سوق على مهلك، شبك حبيبي، ما اقدرش احب اتنين، يا سارق من عيني النوم، يا دبلة الخطوبة، لسانك حصانك، يا دنيا زوقوكي، وعد ومكتوب، منايا اغني..ياحبيبي عد لي تاني، مش قلت لك ياقلبي".

كما لحن منير مراد العديد من المنولوجات، وقدم ديويتوهات مع أكثر من فنان شهير، ولحن لكبار المطربين، بداية من محمد عبدالمطلب وعبدالحليم حافظ، وصولاً إلى صباح وشقيقته ليلى مراد ووردة ومحمد رشدى ومحرم فؤاد وهانى شاكر وعفاف راضي، وكان مميزًا فى فن التقليد، كما كان رائدًا من رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر حيث وضع أشهر موسيقى الرقصات والاستعراضات التي كانت تؤديها تحية كاريوكا وسامية جمال ونعيمة عاكف.