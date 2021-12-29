شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: تعرضت للموت 6 مرات وربنا نجانى .. وممكن أفدى عائلتى بحياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد السقا عن عدد من أسراره منها تعرضه للموت أكثر من 6 مرات منها خلال تصوير أعماله ومنها حوادث تعرض لها في الحياة، كما تحدث عن حياته الزوجية من الإعلامية مها الصغير وكيفية استمرار زواجهما 22 عاما، إضافة إلى سرده تفاصيل أخري عن حياته وذلك خلال حواره مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ab talks على يوتيوب.



احمد السقا

وقال السقا خلال حديثه :"المشاكل جزء لا يتجزأ من الحياة الزوجية وإلا يصيب الخلل العلاقة الزوجية ولكن مع وجود الحب ورصيد من المشاعر تستمر الحياة ولا يحدث الانفصال.. الثقة وتحمل الآخر وقت غضبه والعاطفة هي الأساس"، مؤكدا :"أنا ممكن أفني حياتي علشان مراتي وأولادي وممكن أموت علشانهم معنديش أي مشكلة خالص".

وتابع السقا :"تعرضت للموت نحو 6 مرات كان آخرهما منذ عام مضى عندما انقلبت سيارتي على الطريق الصحراوي ودخلت في حيطة ولكن الله نجاني ولم أصدق بعدها أنني على قيد الحياة.. واللي حصل بكل المقاييس كان لازم أكون ميت، لكن ربنا سبحانه وتعالي شايف أن ليا عمر".



السقا

وأضاف :" زوجتي أكثر انسان جدع وهي صاحبة الفضل في استمرار زواجنا لأكثر من 22 عاما"، وعن أصعب لحظة بحياته قائلا :" وفاة والدي أصعب لحظة مرت عليا في حياتي و اخر نصيحة من والدي في الساعات الاخيرة قبل وفاته قالي يا احمد خد من الفنان والنجم كل شي إلا البعد عن الجمهور خليك قريب من الناس.. و في طفولتي كنت شقي جدا ووالدي كان يعاملني مثل صديقة، ولكن والدتي تعاملني كطفل حتى هذا الوقت"، لافتا :" آخر مرة عيني دمعت في تكريم محمد الصغير والد زوجتي".

وأستكمل قائلا :"أكثر اللحظات الضحك كانت بعد سماع شائعة عن اعتزالي بسبب الاكتئاب وأظن أن مروج تلك الشائعة هو شخص يريد استبعادي من عن المنافسة في الفن"، متابعا :"في فترة من الوقت مررت بتجربة الاكتئاب وفي تلك الفترة كنت أسيرا للحظات من الشجن والضعف ولكن الحمد لله بقيت كويس والحياة بتستمر وأشعر بفخر كبير جدا عندما يصفني الجمهور بشخصية الجدعنة".

وظهر "حمزة" نجل الفنان أحمد السقا الأصغر، معه خلال اللقاء، قائلا :" أنا بركب خيل بردو زيه، ويمكن أحسن منه كمان"، وتحدث السقا عن أبنائه قائلا :" ابني الكبير ما شاء الله دلوقت عنده 20 سنة، والصغير حمزة عنده 13 سنة، وفيه بينهم بنت اسمها نادية على اسم والدتي، والتلاتة شخصيتهم شبهي بس نادية واخدة من مامتها كتير في الشخصية".