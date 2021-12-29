شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان عزة الإتربي مسجد السيدة نفيسة بحضور نجوى عزام وسوزان حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الاعلاميين على المشاركة فى تشييع جنازة الإعلامية الكبيرة عزة الاتربى وهم نجوى عزام ودينا حسين وسوزان حسن، حيث كانوا أوائل الحضور فى مسجد السيدة نفيسة من أجل المشاركة فى تشييع الجنازة التي تقام حاليا .

هذا وتوفيت الإعلامية الكبيرة أمس الثلاثاء عن عمر ٧٤ عام بعد مشوار حافل مع الاعلام ومسيرة طويلة بدأتها فى التليفزيون المصرى.

نشأت عزة الإتربى فى المنصورة، فهى من مواليد فبراير 1947، وكان والدها يعمل طبيبا فى قرية "أخطاب"، ثم انتقلوا إلى القاهرة، وحصلت على الثانوية العامة، ثم التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع عام 1967.

من أشهر برامجها "ذكريات وحكايات، ونادى رجال الأعمال، ومرحبا"، وغيرها.. وتولت مناصب مديرة إدارة مذيعات الربط ثم إدارة منوعات القناة الثانية ثم رئاستها للقناة الثانية ثم الأولى، قبل أن تختتم المشوار نائبة لرئيس التليفزيون للتراث.

كان أول برامجها "مرحبا"، الذى كان يهدق للترويج السياحى فى مصر، وتجولت كاميرا البرنامج فى مصر فى سيناء وشرم الشيخ وغيرهما، واستمر البرنامج نحو 4 سنوات. ومن خلال برنامج "أهل المغنى " سجلت مع النجوم محمد منير، وسميرة سعيد، وأنوشكا.