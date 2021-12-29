شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان أبو لبن: سيناريو فيلم "الكاهن" شجع أبطاله على المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج عثمان أبو لبن،:" ورق فيلم الكاهن هو اللى ساعدنا نجيب الممثلين ويشتغلوا معانا الورق هواللى بينادى الناس و شجعنى اللى أعمل الفيلم و أكون متحمس، البداية كانت من المؤلف محمد ناير اللى عرض عليا الحكاية ولقيتها حلوة أوى وعجبتنى و تفاعلت معاها و ناير خلص الاسكربت و بعتناه للممثلين".

وأضاف عثمان أبو لبن، خلال العرض الخاص لفيلم الكاهن:" وعرضنا الفيلم دلوقتى لأنه موسم إجازات عشان الناس تشوف، وإن شاء الله الفيلم يتعرض في السعودية ونعمل عرض خاص".

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم