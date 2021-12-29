شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى وجوليا روبرتس يصلان أستراليا لتصوير فيلمTicket To Paradise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم جورج كلوني والنجمة جوليا روبرتس، إلى أستراليا وذلك من أجل تصوير فيلمهما Ticket To Paradise هناك.

فيلم Ticket To Paradise يدور في إطار كوميديا ورومانسية،و يقوم المخرج أوول باركر مخرج فيلم،Mamma Mia! Here We Go Again بإخراج العمل، كما كتب باركر السيناريو مع دانيال بيبسكي. يدور فيلم الكوميديا والرومانسية حول زوجان سابقان اللذان يجدان نفسيهما في مهمة مشتركة، وذلك لـ منع ابنتهما المحبوبة من ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبته ذات مرة.

وكان قد بدأ النجمان جورج كلونى وجوليا روبرتس تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد Ticket to Paradise، حيث أعلن بول فليتشر الوزير الفيدرالي الأسترالي للاتصالات والفنون، عن التصوير في كوينزلاند، وقال إن الإنتاج سيحصل على منحة قدرها 6.4 مليون دولار إسترالي أي (4.92 مليون دولار)، وقد يكون مؤهلاً أيضًا لتلقى تمويل من الحزمة الإستراتيجية لجذب الإنتاج في كوينزلاند.

وبالتالي يعود الثنائى جورج كلونى وجوليا روبرتس الذى حققا نجاحاً كبيراً بواحد من أفضل بتاريخ السينما العالمية Ocean’s Eleven، وتم عرضه فى 2001 بداية الألفية الجديدة وحقق وقتها نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.