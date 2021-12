جورج كلونى وجوليا روبرتس يصلان أستراليا لتصوير فيلمTicket To Paradise

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم جورج كلوني والنجمة جوليا روبرتس، إلى أستراليا وذلك من أجل تصوير فيلمهما Ticket To Paradise هناك.

فيلم Ticket To Paradise يدور في إطار كوميديا ورومانسية،و يقوم المخرج أوول باركر مخرج فيلم،Mamma Mia! Here We Go Again بإخراج العمل، كما كتب باركر السيناريو مع دانيال بيبسكي.

يدور فيلم الكوميديا والرومانسية حول زوجان سابقان اللذان يجدان نفسيهما في مهمة مشتركة، وذلك لـ منع ابنتهما المحبوبة من ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبته ذات مرة.