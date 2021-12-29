شكرا لقرائتكم خبر عن أمير صلاح الدين بعد مشاركته فى احتفالية أسوان الجديدة: حلم جديد بيتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان أمير صلاح الدين عن فخره وسعادته لاشتراكه في احتفالية أسوان فى ختام أسبوع الصعيد، ونشر صور من مشاركته بالحفل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"حلم جديد بيتحقق .. حفلة افتتاح مشاريع أسوان الجديدة.. بلاك_تيما أمام رئيس مصر عبد_الفتاح السيسي للمرة الخامسة".



امير صلاح الدين



بلاك تيما

و شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من العروض الفنية، على المسرح الرومانى، بعد افتتاح مدينة أسوان الجديدة، على هامش احتفالية ختام "أسبوع الصعيد، وتمثل فى أداء بعض الفنانين أغانى تبرز جمال مدن الصعيد، والإشادة بمعدن مواطني الصعيد، ومنها أغنية الفنان محمد منير "على الصعيد الجوانى".

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من النماذج المضيئة على هامش احتفالية ختام "أسبوع الصعيد"، بالمسرح الروماني بمحافظة أسوان.

وشمل التكريم، إهداء درع لروح الراحل اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والذى كان له العديد من الإنجازات والاشراف على عدة مشروعات للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويوسف ناصر فؤاد، أصغر متطوع بمبادرة حياة كريمة، وهو من أكثر المتطوعين التزاما وتواجدا، والمهندس أحمد عواد، والذى ساهم في تطوير كورنيش النيل بأسوان، وفريق الجامعة الألمانية، صاحب مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان، والمهندس يوسف، رئيس إحدى شركات المقاولات، وعلاء عبد العزيز السيد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية أسوان الجديدة، والدكتور أحمد عبد المنعم، مستشار محافظ أسوان، والذي شارك في مشروع الهوية البصرية وعدة مشروعات في أسوان.