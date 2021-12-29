شكرا لقرائتكم خبر عن شوف خد مين معاه .. حسن يوسف يكشف ما فعله العندليب عندما دعاه على العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير حسن يوسف عن تفاصيل علاقته بالعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ الذى شاركه بطولة فيلم الخطايا ، وعن تفاصيل ما حدث عندما دعا الولد الشقى العندليب الأسمر للعشاء.

وقال الفنان الكبير حسن يوسف فى تصريحات خاصة لليوم السابع :"عبدالحليم كان فلاحا بسيطا عاشقا لمهنته، وكان عنده مؤسسة تدير أعماله مكونة من الملحنين والصحفيين، وهو رئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة، ولا يفكر فى أى شىء غير عمله، وهذه المؤسسة اسمها عبدالحليم حافظ"

وتابع :" استفاد الكثيرون من العندليب وتعلموا أن يكون لهم مؤسسة مثله، واقتربت منه جدا وتصادقنا قبل وأثناء وبعد فيلم الخطايا، حيث أخذنى معه إلى بيته علشان نقرا السيناريو، وكنت أنوى أجلس معه كام ساعة ولكن ماعرفناش نتكلم من كتر التليفونات، مرة الأبنودى، ومرة الموجى، وغيرهما من كبار المؤلفين والملحنين، فقال لى: أنت وراك إيه؟ خليك قاعد معايا نحفظ سوا، واتكلمنا فى السيناريو وعملنا بروفات فى بيته قبل الاستوديو ومانزلتش غير بعد أسبوع من عنده وأنا لابس لبسه، وكان إنسانا بسيطا وكريما"

وأكد أشهر ولد شقى فى زمن الفن الجميل أن العندليب كان مثقفا وذكياً ورفيقاً للكتاب والمفكرين فى عصره مستشهداً بموقف حدث بينهما.

وقال الفنان حسن يوسف:" أثناء تصوير فيلم الخطايا دعوت العندليب الأسمر للعشاء وقلت له هات معك كل من تريد، وفوجئت به وقد دعا معه أصدقائه من أكبر الصحفيين والكتاب ومنهم مصطفى أمين وإحسان عبدالقدوس ويوسف إدريس ومحمد بديع سرابية وسعيد فريحة وموسى صبرى وأحمد رجب ومصطفى حسين"

وضحك الولد الشقى وهو يتذكر هذا الموقف قائلاً:" قلت للعندليب هو انت عامل ندوة ثقافية طيب كنت عزمت شكوكو معاهم"

وأوضح الفنان الكبير أن هذا كان عالم العندليب المليئ بالثقافة وخفة الظل، قائلاً:" كان عبدالحليم يتثقف ويستمع لكل هؤلاء ويستشيرهم ويسألهم، لذلك كان يستطيع التحدث فى كل الموضوعات بطلاقة وأصبح العندليب الأسمر وعاش أكثر من غيره"