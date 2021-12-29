شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يعلن ارتباطه بعد عام من انفصاله عن مي حلمى: الخطوبة قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد رشاد ارتباطه من جديد بعد مرور حوالي عام من انفصاله عن الإعلامية مي حلمي، مؤكدا إنه سيحدد موعد خطوبته خلال الفترة المقبلة، دون تحديد اسم خطيبته وهل تنتمي للوسط الفني أو من خارجه.

ونفي رشاد خلال تصريحات تليفزيونية له توجيه رسائل غير مباشرة لطليقته أو لأي شخص آخر عبر حساباته بمواقع التواصل من خلال نشره لمقاطع أغاني معينة له، قائلا :"مش بوجه رسائل مبطنة لحد، الموضوع مش مقصود، الفكرة إن ربنا بيبعتلي حاجة في الوقت ده والناس بتربط الأحداث ببعض وده مش حقيقي وأغنية أنا مش شمتان ملهاش علاقة بأي حاجة.

وتابع محمد رشاد "بتضايق من تعليقات الناس إنك لما تكون في حته تانية ومركز في شغلك تلاقي الناس مصممة تربطك بحاجة تانية، وأنا مهتم إني أسمع وأنفذ أغنية حلوة بشكل محترم وماليش دعوة الناس هتستقبل الأغاني إزاي.. عشان أنا بركز في الأغنية اللي بعدها".

وعن أحدث أغانيه "أبن أصل" قال رشاد :"بتتكلم عن الشخص اللي بيتعامل بالأصول وبيقابل ناس مش حلوة في حياته ومش بتتكلم عني إنما دي حالة عامة ممكن يعيشها أي حد".

المعروف أن زواج محمد رشاد ومي حلمي شهد العديد من الأزمات منذ يومه الأول بعد إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بدقائق، قبل أن يعود الثنائي ويعلنان الصلح، وبعد أزمات متتالية بين الثنائي قررا الانفصال نهائيًا.