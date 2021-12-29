شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تظهر بمراحل عمرية مختلفة فى أحداث مسلسل "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر النجمة نيللى كريم بمراحل عمرية مختلفة خلال أحداث مسلسلها الجديد "فاتن أمل حربى"، المقرر أن تنافس به فى السباق الرمضانى المقبل، حيث تجسد دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث المسلسل، ويظهر الفنان شريف سلامة خلال الأحداث بدور زوجها، ويحدث انفصال بينهما بعد إنجابهما طفلين وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك، حيث انطلق تصوير المسلسل مساء أمس الثلاثاء فى منطقة شبرا الخيمة.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، خالد سرحان، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد أواخر شهر ديسمبر الجارى، وذلك بعد الانتهاء من التعاقدات ومعاينة أماكن التصوير.