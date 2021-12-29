شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تظهر بمراحل عمرية مختلفة فى أحداث مسلسل "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تظهر النجمة نيللى كريم بمراحل عمرية مختلفة خلال أحداث مسلسلها الجديد "فاتن أمل حربى"، المقرر أن تنافس به فى السباق الرمضانى المقبل، حيث تجسد دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث المسلسل، ويظهر الفنان شريف سلامة خلال الأحداث بدور زوجها، ويحدث انفصال بينهما بعد إنجابهما طفلين وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك، حيث انطلق تصوير المسلسل مساء أمس الثلاثاء فى منطقة شبرا الخيمة.
مسلسل "فاتن أمل حربى" يشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، خالد سرحان، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد أواخر شهر ديسمبر الجارى، وذلك بعد الانتهاء من التعاقدات ومعاينة أماكن التصوير.
نيللى كريم انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "الجسر" الذى تدور أحداثه في 6 حلقات، تتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا، سارة الشامي، ومها نصار، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي، كما تظهر نيللى كريم كضيفة شرف فى مسلسل "وعد الشيطان" مع عمرو يوسف.
من ناحية أخرى تشارك نيللى كريم فى مسلسل "وعد الشيطان" مع عمرو يوسف كضيفة شرف، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل فتحى عبد الوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعى، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، خالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج كولين تييج.