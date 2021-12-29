شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي الـ61: كل سنة وأنت عمرى اللى فات واللى جاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفلت النجمة روجينا بعيد ميلاد زوجها الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بعيد ميلاده الواحد وستين، فهو من مواليد مثل هذا اليوم 29 ديسمبر عام 1960، ونشرت روجينا مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"كل سنة وانت عمرى اللى فات.. وكل اللى جاى كل سنة وانت حبيبى واحلى واجمل ايام عمرى معك.. كل سنة وانت صوتك فى الدنيا بيطمني".



روجينا واشرف زكي



روجينا

وتابعت :"كل سنة وانا وبناتك فى حضنك.. كل سنة وانت اكرم واطيب واحن قلب فى الدنيا عليا وعلى مايا ومريم .. يارب دايما سند فى ضهرى ونور فى عينى.. ربنا يحفظك ليا وللبنات يابو البنات يا عمري يا عسلية يا حنين".



اشرف زكي وروجينا



اشرف زكي وروجيينا



روجينا واشرف زكي وبناتهم

يذكر أنه خلال استضافة الدكتور أشرف زكي وروجينا ببرنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة كشف "زكي" قصة تعلقه بروجينا منذ دراستها فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وقال مازحًا: "اتجوزتها شفقة"، واستدرك: "أول ما شفتها قلت لزميلى أحمد شفيق هتجوزها، تقريبا صعبت عليا، عجبنى إنها بنت متربية وجميلة، كانت جاية من محافظة الشرقية (دوغرى)، وأول ما شفتها حسيت إن فيه توافق، مكنتش عارف بيتها، عملت خطة عشان أوصل لها، سألت زميلتها فين بيتها؟ ورحتلها عند البيت".

من جانبها قالت روجينا: "أشرف كان بيحاول يجر معايا كلام، قال لى: عايزك فى مسرحية، وأنا أقول له: لما يكون فيه ورق الأول".

وعن أول "خناقة" بينهما، قالت روجينا: "أشرف عصبى جدا، وبيتعصب باللغة العربية، عملنا خطوبة على الضيق، وعزم كل المطربين، فجأة لقيت محمد منير ومدحت صالح، وحسن الأسمر، وأقوم أرقص، يقول لى هو أنتِ مش هتبطلى، اتخانق معايا وقال لى أنتِ لا تصلحى ولا تتحملى المسئولية، وتانى يوم جه رمى الدبلة".