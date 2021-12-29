شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يعتذر لـ هانى شاكر والنقابة: عايز تصريح علشان أشتغل واعتبرني ابنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مؤدي المهرجانات حمو بيكا رسالة للنجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية للإعتذار له ومطالبته بالسماح له بالعمل والحصول علي تصريح بالغناء، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"الاستاذ هاني شــاكر (نقيب المهن الموسيقية و أمير الغناء العربي ) بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني".

وتابع :"واستسمح حضرتك أن تقبل اعتذاري انت وكل استاذتي في النقابة ..انا مكنتش طالب اكتر من اني اشتغل ومش طالب اكتر من التصريح السنوي لإني عايـز اشتغل واشوف شغلي وحياتي .. اتمني ان تقبل اعتذاري وتعتبرني ابن من ابنائك ".



حمو بيكا

وفي منشور اخر له دافع عن مؤديين المهرجانات، نافيين عنهم تهمة إفساد الذوق العام، حيث كتب :"دايماً بتقولي علي مؤدين المهرجانات بينشرو الفساد وبيبوظو الجيل والذوق العام .. بس للاسف ده كله بيبقي هري وقطيع بيمشي ورا كلام ناس مش بتحب تبين الحلو في الناس ودايماً بيدورو ازاي يحبطو الشباب واحلامهم "

وأضاف :"قولولي ازاي هنكون بنفسد الذوق العام واحنا عاملين مهرجان بنوعي فيه الشباب البعض عن المخدرات والكيف والادمان ؟ ومش كده بس لو دورتو هتلاقوو كتيير من اغاني اللي بتقدم رسالة كويسة للشباب .. مش بننكر ابداً ان زمان كان في مهرجانات فيها كلام مكنش ينفع يتقال .. بس ده كـان عصر وانتهي وكانت قصص افلام اتعرضت بالفعل علي التليفزيون والسنيمات".