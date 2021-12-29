شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاته الأولى ..حاتم على المخرج السورى الذى أحب المصريين أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأربعاء الذكرى الأولى على رحيل، المخرج السوري حاتم علي والذي فجع الوسط الفني برحيله المفاجئ في التاسع والعشرين من العام 2020، بأحد فنادق القاهرة المطلة علي النيل، بعد مروره بأزمة قلبية مفاجئة رحل علي أثرها.

قدم المخرج حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية، وهى المسلسلات التي أحبها الجمهور المصري وأحب مخرجها، حيث قدمها بحب وإتقان، وهي "تحت الأرض" بطولة أمير كرارة، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق، وأخيراً "أهو دا اللى صار" بطولة روبى وأحمد داود ومحمد فراج.

حصل حاتم علي، على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" و"ربيع قرطبة" و"ملوك الطوائف" و"الملك فاروق"، و"عمر".