4 ملايين و100 ألف دولار إيرادات فيلم Spider-Man: No Way Home بدولة الإمارات

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والخيال العلمى Spider-Man: No Way Home، إيرادات في شباك التذاكر بدولة الإمارات وصل إلى 4 ملايين و100 ألف دولار، حيث عرض الفيلم بالسينمات هناك يوم 17 ديسمبر الجارى، فيما حصل على تقييمات مرتفعة للغاية بعد ساعات من عرضه فى صالات السينما العالمية.

وتم عرض الفيلم بعد طول انتظار بسبب تفشى جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على السينما وأسفرت عن تأجيلات بالجملة فى توقيتات عرض الأفلام، ووفقاً لتقرير نشرته BBC فإن فيلم الإثارة والخيال Spider-Man: No Way Home حصل على تقييمات مرتفعة وصلت لأكثر من 9.5 على موقع التقييمات rotten tomatoes، ليصف الكثير ممن شاهدوا الفيلم بأنه أكثر أفلام مارفل نجاحاً.

ويدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان. يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man: No Way Home.