مي كساب تكشف موعد عرض مسلسل "الحلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة مي كساب موعد عرض مسلسل "الحلم"، الذي يًعرض على شاشة "الحياة".

ونشرت مي كساب، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة علقت عليها: "مسلسل الحلم ابتداءً من يوم السبت القادم على قناة الحياة، مع أحسن فوتوجرافر في الدنيا، أخويا وصديقي شريف عامر".

"مسلسل الحلم" بطولة محمد رياض، ونضال الشافعي، صابرين، ووفاء عامر، وكمال أبو رية، وأنوشكا، ومدحت تيخة، ورشا الخطيب، وياسمين جمال ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، ومن إخراج حسني صالح.