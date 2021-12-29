شكرا لقرائتكم خبر عن 111 مليون دولار إيرادات فيلم "House of Gucci" حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "House of Gucci"، إيرادات وصلت إلى 111 مليون دولار حول العالم وهو من إخراج ريدلي سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وأحداث الفيلم مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة جوتشي، وتمتد أحداث هذا الفيلم على مدى ثلاثة عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل في نهاية المطاف، ويكشف عن معنى الاسم وقيمته، وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة.

فيلم House Of Gucci بطولة كل من ليدى جاجا، آدم درايفر، آل باتشينو، جيريمي آيرونز، جاريد ليتو، جاك هيوستن، سلمى حايك، أليكسيا موراي، فنسنت ريوتا، جايتانو برونو، كاميل كوتين.

وعرض فيلم House of Gucci لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وفي هذا السياق يبدو أن فيلم House of Gucci الذي يعرض حاليا، سيضيف عدة جوائز لصناعه فى سباق الأوسكار، فبعد إزالة الستار عنه، حصد العمل السينمائي الذي يبلغ مدته ساعة و64 دقيقة إعجاب الكثيرين، ليتسارع النقاد فى تقييم الفيلم ومنحه عدة ترشيحات للأوسكار.