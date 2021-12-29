” الرجال مثل الخدامة بأي لحظة بيهرب”.. اللبنانية يومي تثير الجدل

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 05:43 صباحاً - أثارت الفاشينيستا اللبنانية يمنى خوري، الشهيرة باسم الدكتورة يومي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تشبيهها الرجل بالخادمة. كلام دكتورة يومي جاء في فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كانت تدعو النساء الى الاعتماد على انفسهن وليس على الرجال. وقالت يومي: “المثل اليوم بقول الرجال مثل الخدامة بأي لحظة بيهرب” وتابعت “اهتموا بالحالكن”.

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